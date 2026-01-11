Grassi saturi la verità della scienza | non sempre vanno evitati

I grassi saturi sono stati spesso considerati dannosi per la salute cardiovascolare, portando a raccomandazioni di limitarne l’assunzione. Tuttavia, recenti studi evidenziano una comprensione più articolata, suggerendo che non tutti i grassi saturi siano uguali e che il loro ruolo nella dieta possa variare. È importante valutare con attenzione fonti e quantità, inserendoli in un contesto equilibrato, senza demonizzarli senza motivo.

