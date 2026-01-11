Grassi saturi la verità della scienza | non sempre vanno evitati

Negli ultimi tempi, gli studi scientifici hanno messo in discussione alcune convinzioni sui grassi saturi. Se prima si consigliava di limitarli drasticamente, ora si comprende che il loro ruolo nella dieta può essere più complesso. È importante conoscere i dati aggiornati per valutare correttamente il consumo di alimenti come burro, formaggi e latticini, e capire quando e come inserirli in modo equilibrato nella propria alimentazione.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.