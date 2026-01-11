Gracie Abrams condivide degli aggiornamenti sul suo prossimo album | Sono più che pronta

Gracie Abrams ha condiviso alcune novità sul suo prossimo album, affermando di essere pronta per il nuovo progetto. L’artista ha lasciato intendere che l’uscita è vicina, suscitando interesse tra i suoi ascoltatori. Restano quindi aggiornamenti da attendere, mentre i fan continuano a seguire con attenzione gli sviluppi della sua musica.

Gracie Abrams ha dato qualche aggiornamento riguardo all’uscita del suo prossimo album, e i fan possono ben sperare. «Sono più che pronta a farlo diventare di tutti gli altri», ha detto la cantautrice in un’intervista per People, parlando del disco in lavorazione. «Non mi sono mai sentita così per niente di ciò che ho fatto prima, quindi mi sta decisamente facendo impazzire, in senso positivo». «Adoro questa sensazione. Mi piace molto in questo momento. Credo di sentirmi in un certo senso tranquilla. Sono stata abbastanza fortunata da dedicargli molto tempo», ha aggiunto. «Alla fine, tutto ruota attorno alle persone con cui puoi creare cose e trascorrere il tuo tempo, e questo significa molto per me in questo momento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

