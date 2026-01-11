GPS GaE e non solo | a che punto siamo con le procedure? QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 12 gennaio alle 14 | 30
Il 12 gennaio alle 14:30 si terrà un QUESTION TIME con Cannas per fare il punto su GPS, GaE e altre procedure in corso. Con il termine del 22 gennaio per aggiornare le graduatorie a esaurimento, molti docenti attendono ancora l’apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze, prevista nelle prossime settimane. Un’occasione per chiarire gli ultimi sviluppi e le tempistiche delle procedure in corso.
C'è tempo fino al 22 gennaio per aggiornare le graduatorie a esaurimento. Ma migliaia di docenti attendono l'apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze, attesa per le prossime settimane. Senza dimenticare i percorsi abilitanti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
