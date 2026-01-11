GPS GaE e non solo | a che punto siamo con le procedure? QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 12 gennaio alle 14 | 30

Il 12 gennaio alle 14:30 si terrà un QUESTION TIME con Cannas per fare il punto su GPS, GaE e altre procedure in corso. Con il termine del 22 gennaio per aggiornare le graduatorie a esaurimento, molti docenti attendono ancora l’apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze, prevista nelle prossime settimane. Un’occasione per chiarire gli ultimi sviluppi e le tempistiche delle procedure in corso.

C'è tempo fino al 22 gennaio per aggiornare le graduatorie a esaurimento. Ma migliaia di docenti attendono l'apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze, attesa per le prossime settimane. Senza dimenticare i percorsi abilitanti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dall'aggiornamento GaE e GPS, agli elenchi regionali per il ruolo. Parte il terzo ciclo per le abilitazioni. Tutte le novità 2026 a cura di Sonia Cannas; Carta docente 2026, ultime notizie: quando verrà accreditato l’importo?.

GPS 2026-2028, ci sarà la nuova norma riguardo gli incarichi su spezzoni. Sarà un atto dovuto del ds farli completare dalle GI - Una delle criticità emerse nel biennio GaE e GPS 2024/2026 è senza alcun dubbio il completamento degli spezzoni orari di chi aveva ottenuto dalle GaE o dalle GPS uno spezzone orario di almeno 7 ore. tecnicadellascuola.it