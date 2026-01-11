Governo Usa | americani lascino Venezuela

Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha consigliato ai cittadini americani presenti in Venezuela di lasciare il Paese senza indugi. Questa misura si basa su valutazioni di sicurezza e mira a tutelare la protezione dei cittadini statunitensi in un contesto di instabilità politica e sociale. La comunicazione invita a seguire attentamente le indicazioni ufficiali e a pianificare i propri spostamenti con attenzione.

0.25 Il dipartimento di Stato ha esortato i cittadini Usa in Venezuela a lasciare il Paese "immediatamente". "La situazione della sicurezza rimane instabile",si legge in una nota del Dipartimento,una settimana dopo la cattura del leader venezuelano Maduro. "Ora che i voli internazionali sono ripresi, i cittadini Usa dovrebbero lasciare il Paese immediatamente", si legge nella nota, che mette in guardia contro le milizie armate le "colectivos" che perquisiscono le auto alla ricerca di americani o di prove di sostegno agli Usa.

Attacco Usa in Venezuela, le esplosioni a Higuerote

Mai nella storia della Repubblica un nostro governo è stato così sfacciatamente servile con gli americani, come quello Meloni con Trump. Ma sul Venezuela siamo oltre l'indecenza. #AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #venezuela #Trump #Meloni - facebook.com facebook

L’aggressione americana al Venezuela non ha nessuna base giuridica. Siamo di fronte a una palese violazione del diritto internazionale, che certifica il predominio del più forte e meglio equipaggiato militarmente. Il Governo Meloni condanni questi attacchi e t x.com

