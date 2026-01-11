Gonfienti, che storia. Il libro voluto da Nuti un esempio da imitare. Per il bene della città.

Prendersi cura della memoria, della città, della bellezza che potrebbe salvarla. Farlo in modo generoso e disinteressato, coinvolgendo persone animate dalla stessa passione, capaci di mettere a disposizione competenze e lavoro. E’ un esempio da raccontare quello di Gonfienti 3000 anni di storia, un’opera dedicata all’antico borgo, analizzato attraverso prospettive differenti da un composito gruppo di studiosi con un obiettivo condiviso: promuovere iniziative che restituiscano centralità a un luogo da proteggere e valorizzare, perché parte del patrimonio collettivo della città. Il volume edito da GL Edizioni raccoglie testimonianze, fotografie, numeri e studi sulla storia millenaria della frazione che ha generato il primo insediamento pratese, quello etrusco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

