Golden Globes 2026 | quando e quando vederli in Italia e chi presenterà

I Golden Globes 2026 si svolgeranno questa sera, domenica 11 gennaio, al Beverly Hilton di Los Angeles, segnando la 83ª edizione dell’evento. In Italia, la cerimonia sarà visibile in diretta o in differita su alcuni canali e piattaforme di streaming. La serata vedrà la partecipazione di vari presentatori che annunceranno i vincitori delle diverse categorie, offrendo uno sguardo sulle tendenze e le eccellenze del cinema e della televisione internazionale.

La cerimonia di premiazione della 83ª edizione dei Golden Globes si terrà questa sera, domenica 11 gennaio, al Beverly Hilton di Los Angeles. Scopriamo insieme la reunion della Golden-Eve di ieri sera, tutti gli ospiti dell’attesissima serata e quando poterla vedere in Italia. Quando vederli in Italia e chi condurrà. Prodotti da Dick Clark Productions, i Golden Globes 2026 saranno mandati in onda alle ore 20 (orario americano) dalla CBS e in streaming su Paramount+ negli Stati Uniti. E nel nostro paese? La cerimonia di consegna dei Golden Globe 2026 potrà essere seguita in streaming su YouTube dall’Italia a partire dalle ore 02:00 di notte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

