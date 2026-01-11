Golden Globes 2026 | dove vederli e come seguire la cerimonia in streaming dall' Italia

I Golden Globes 2026 si terranno a Los Angeles, con premi assegnati dalla stampa estera. Se desideri seguire la cerimonia in tempo reale dall’Italia, ecco le modalità per vedere la diretta streaming e restare aggiornato sui riconoscimenti del settore cinematografico e televisivo.

Tutto è pronto a Los Angeles per la consegna dei prestigiosi globi assegnati dalla stampa estera, ecco come seguire la diretta della cerimonia in streaming dall'Italia. Manca ormai una manciata di ore alla cerimonia di consegna dei Golden Globes 2026. Il premio assegnato da una giuria composta da oltre 300 giornalisti provenienti da 72 paesi del mondo è uno dei momenti salienti della stagione dei premi e fornisce indicazioni riguardo alle potenziali scelte dell'Academy. Quest'anno a contendersi i premi per la miglior pellicola drammatica troveremo I peccatori di Ryan Coogler, Frankenstein di Guillermo del Toro e Hamnet di Chloe Zhao, che racconta storia del figlio perduto di Shakespeare, mentre nella categoria commedia dovrebbe avere vita facile l'acclamato Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

