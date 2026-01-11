Golden Globe una passeggiata sul tappeto rosso prima della cerimonia

I Golden Globe rappresentano uno degli appuntamenti più attesi di Hollywood, con un’atmosfera che combina eleganza e aspettative. Prima della cerimonia, molti partecipanti fanno una passeggiata sul tappeto rosso, tra sguardi e curiosità. Quest’anno, l’evento si svolge in un contesto di tensioni politiche e incertezze industriali, che aggiungono un elemento di riflessione a questa celebrazione del cinema e della televisione.

I Golden Globe si autodefiniscono come la festa più alcolica di Hollywood. Chi è pronto a festeggiare? La tensione politica e l’incertezza a livello industriale sono gli stati d’animo prevalenti in vista dell’83esima edizione dei Golden Globes di domenica. Hollywood viene da un anno deludente al botteghino e ora attende con ansia il destino della Warner Bros. Ma attraverso i loro alti e bassi, i Globes hanno sempre cercato di mettere in risalto la politica. I Golden Globes inizieranno alle 20:00. su CBS durante lo streaming live per gli abbonati premium Paramount+. Il preferito è “One Battle After Another” di Paul Thomas Anderson. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Golden Globe, una passeggiata sul tappeto rosso prima della cerimonia Leggi anche: Rose Byrne sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma 2025 Leggi anche: Nomination Golden Globe 2026 - LA DIRETTA Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Le celebrità meglio vestite sul tappeto rosso dei Golden Globes di tutti i tempi. Golden Globe nel tempo, gli abiti che hanno fatto la storia del tappeto rosso - Dalle dive degli anni ’50 agli abiti più audaci degli ultimi anni, la moda dei Golden Globes raccontata decennio per decennio ... iodonna.it

