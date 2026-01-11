Gol Dimarco sinistro di prima e San Siro esplode contro il Napoli
Marco Dimarco apre le marcature nell'incontro tra Inter e Napoli, segnando al decimo minuto con un tiro di prima intenzione sul secondo palo. Il gol, realizzato con precisione, ha suscitato entusiasmo tra i tifosi nerazzurri, mentre la partita prosegue con equilibrio. La giocata di Dimarco rappresenta un momento importante per l’andamento del match, evidenziando la capacità dell’esterno di incidere in fase offensiva.
Inter News 24 Gol Dimarco: l’esterno nerazzurro sblocca Inter-Napoli dopo dieci minuti con una conclusione precisa sul secondo palo. Avvio aggressivo e subito incisivo per l’Inter, che dopo appena dieci minuti trova il vantaggio nella sfida contro il Napoli. A firmare l’1-0 è Federico Dimarco, esterno mancino noto per spinta costante e qualità nel piede sinistro, protagonista di una giocata che sintetizza alla perfezione i principi di gioco nerazzurri. L’azione nasce da una situazione di transizione offensiva ben costruita: Marcus Thuram, attaccante francese abile nel lavoro spalle alla porta e nelle aperture sugli esterni, riceve palla e allarga immediatamente sulla sinistra, premiando la sovrapposizione profonda di Dimarco. 🔗 Leggi su Internews24.com
