Godzilla Minus Zero annunciata la data di uscita ufficiale nelle sale cinematografiche

TOHO e GKIDS hanno annunciato ufficialmente la data di uscita cinematografica di Godzilla Minus Zero, il nuovo film dedicato al Re dei Mostri. La pellicola debutterà in Giappone il 3 novembre 2026 e arriverà nelle sale nordamericane il 6 novembre, a distanza di pochi giorni. Si tratta di conseguenza di una distribuzione quasi simultanea, un evento raro per un film di Godzilla prodotto in Giappone. L’annuncio segna quindi un passaggio importante per il franchise, che punta a un lancio coordinato sui principali mercati, ma per ora l’Europa resta in attesa di comunicazioni ufficiali. La scelta di TOHO del 3 novembre non è casuale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Godzilla Minus Zero, annunciata la data di uscita ufficiale nelle sale cinematografiche Leggi anche: Godzilla Minus Zero | La data d’uscita ufficiale del sequel Leggi anche: Towerborne, annunciata la data d’uscita ufficiale su PS5, Xbox Series X|S e PC La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Godzilla Minus Zero, annunciata la data di uscita ufficiale nelle sale cinematografiche; Godzilla Minus Zero: annunciata la data di uscita del sequel; Godzilla Minus Zero | La data d’uscita ufficiale del sequel; Godzilla E Kong – Supernova: confermato il villain SpaceGodzilla?. "Godzilla Minus Zero" quando esce? Rivelato il poster, la data e l'indizio sui villain più temuti - "Godzilla Minus Zero": nuovo poster, possibili villain e prime teorie dei fan. tag24.it

