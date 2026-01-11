Gli Stati Uniti hanno nuovamente bombardato l’ISIS in Siria

Sabato 10 gennaio, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi bombardamenti contro lo Stato Islamico in Siria. Questi attacchi si inseriscono in un’operazione più vasta, avviata precedentemente e autorizzata dall’amministrazione americana. La situazione nel territorio siriano rimane complessa, con interventi militari che mirano a contrastare le attività dell’ISIS e a stabilizzare la regione.

Sabato 10 gennaio, gli Stati Uniti hanno bombardato nuovamente lo Stato Islamico (ISIS) in Siria. Questi attacchi aerei seguono quelli di fine dicembre, e vanno a inserirsi in un'operazione molto più ampia, che il presidente Donald Trump ha autorizzato tempo fa. Si tratta della risposta americana all'uccisione di due soldati e un interprete statunitensi, i primi a perdere la vita dalla fine del regime di Bashar al Assad, poco più di un anno fa. Il Comando Centrale degli Stati Uniti, l'unità militare del Dipartimento della Difesa, ha riferito di aver colpito molti obiettivi dell'ISIS in tutto il Paese.

MEDIO ORIENTE | Gli Stati Uniti tornano a effettuare attacchi su larga scala contro obiettivi dell'Isis in Siria. L'annuncio arrivo dallo stesso Centcom che sottolinea come i raid facciano parte dell'operazione Hawkeye Strike "lanciata il 19 dicembre 2025, su ordi - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti hanno confermato un attacco su larga scala contro obiettivi Isis in Siria. Fa parte del piano ordinato dal presidente Trump lo scorso 19 dicembre, in risposta al mortale attacco dei miliziani dello Stato Islamico, contro le forze statunitensi e siriane x.com

