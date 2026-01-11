Gli scuolabus nel mirino Scontro Auser-Comune

Gli scuolabus sono al centro di un confronto tra Auser e il Comune, evidenziando tensioni sulla gestione del trasporto pubblico cittadino. La questione riguarda le modalità di organizzazione e potenziali criticità nel servizio destinato ai più giovani. La disputa riflette una più ampia discussione sulla cura e l’efficienza del trasporto scolastico, coinvolgendo le parti interessate e il ruolo delle istituzioni locali.

Il nuovo casus belli nella politica cittadina si snoda sulle strade del trasporto pubblico. E lo scontro chiama in causa l'Auser da una parte e l'amministrazione comunale dall'altro. Ad accendere la miccia è Manuela Granaiola nelle vesti di presidente Auser: "L'amministrazione comunale in maniera unilaterale e senza confronto ha deciso di ridurre drasticamente la convenzione con l'Auser per l'accompagnamento dei bambini sugli scuolabus, passando da sette a tre". Nell'interpretazione di Manuela Granaiola non esiste né un motivo tecnico ("L'Auser ha garantito finora un servizio impeccabile") né uno economico ("Stiamo parlando di 16 mila euro all'anno su un bilancio comunale di 80 milioni").

