Giugliano-Picerno lunedì 12 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Partita bloccata al De Cristofaro
Il 12 gennaio 2026 alle 20:30 si disputa a Giugliano-Picerno, posticipo del 21esimo turno di Serie C girone C. La partita, giocata al “De Cristofaro”, mette di fronte due squadre in lotta per evitare la zona retrocessione. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida chiave nella parte bassa della classifica.
Posticipo del 21esimo turno di Serie C girone C che è una sfida sul fondo della classifica tra il Giugliano di Capuano e il Picerno di Bertotto. I tigrotti non hanno ottenuto la svolta dopo l’arrivo del vate di Pescopagano; il tecnico ex Taranto dopo aver perso all’esordio e ottenuto 3 vittorie consecutive è piombato in una serie nerissima di 7 sconfitte consecutive terminate proprio nell’ultimo turno con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Giugliano vs AZ Picerno – 12 Gennaio 2026 - Alle ore 20:30 del 12 Gennaio 2026, lo Stadio Alberto De Cristofaro ospiterà una sfida interessante di Serie C tra Giugliano e AZ Picerno. news-sports.it
DIRETTA/ Giugliano Picerno (risultato finale 0-2): Summa salva su D’Agostino! (oggi 12 marzo 2025) - Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Giugliano Picerno, due squadre che sotto questo punto di vista nascondono delle vere e proprie chicche che potrebbero dare i presupposti ... ilsussidiario.net
Valerio Vogliacco in #SerieC! GIUGLIANO - AZ PICERNO Lunedì 12 Gennaio 2026 20:30 Stadio "Alberto De Cristofaro" - Giugliano in Campania Diretta Sky Sport/Now TV #AIA #AIABari #CRAPuglia #DiventArbitro #Bari #Puglia #arbitro #calcio - facebook.com facebook
