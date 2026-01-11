Giovanardi | Le festività? Altrove hanno fatto meglio

Le festività natalizie appena trascorse hanno suscitato diverse riflessioni a Bellaria Igea Marina, dove il dibattito pubblico si concentra sulle iniziative e sui risultati raggiunti. In questo contesto, le parole di Giovanardi evidenziano come altre località abbiano potuto offrire esperienze più positive. Analizzando quanto avvenuto, si apre una discussione sulle strategie adottate e sui possibili miglioramenti per le future festività.

Le festività natalizie appena concluse continuano ad alimentare il dibattito politico a Bellaria Igea Marina. A intervenire è Gianni Giovanardi, consigliere comunale di Obiettivo comune, che parla apertamente di un "balletto dei numeri tra sogno e realtà". "Che questa fase di feste, con poco trasporto e pochi eventi di qualità, potesse generare mugugni tra operatori, esercenti e cittadini, era prevedibile", premette Giovanardi. Ma il punto, sottolinea, è un altro: "L’oggettività dei numeri non lascia spazio a interpretazioni: altrove hanno fatto meglio". In altre località, osserva, "gli eventi sono stati il volano per un periodo pre e post natalizio capace di catturare la curiosità non solo dei turisti, ma anche delle famiglie dei territori vicini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

