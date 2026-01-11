Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha annunciato il ritorno di Fausto Merlotti nel ruolo di consigliere speciale. L’ex consigliere regionale di Scandicci, escluso nelle ultime elezioni, assumerà incarichi in ambito di protezione civile, enti locali e sicurezza. Questa nomina mira a rafforzare l’azione regionale sui temi fondamentali per la comunità, con un approccio dedicato e competente.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, scioglie il nodo Fausto Merlotti. L’ex consigliere regionale di Scandicci, beffato alle ultime elezioni, sarà consigliere speciale del presidente regionale con deleghe a protezione civile, enti locali, sicurezza. Da lunedì dovrebbe entrare ufficialmente in servizio a palazzo Strozzi Sacrati. Merlotti è pronto per questo nuovo incarico? "A inizio settimana ci saranno le ultime formalità, non ne possiamo parlare allora?". Ma ormai la notizia è di dominio pubblico, che aspetta? "Vabbé, sono contento. Certo, avrei preferito fare il consigliere regionale, ma visto come sono andate le cose, sono pronto a fare del mio meglio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giani ripesca Merlotti. Sarà consigliere speciale: "Pronto a darmi da fare"

