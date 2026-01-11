Giallo in una cittadina della Toscana morte 14 persone in dieci giorni | non è normale

In una cittadina della Toscana, 14 persone sono decedute in soli dieci giorni, un episodio che desta preoccupazione. Le autorità stanno indagando e le prime ipotesi suggeriscono che questo fenomeno potrebbe riguardare anche altre aree della provincia di Arezzo. La situazione richiede attenzione e approfondimenti per comprendere le cause di questa serie di decessi sospetti.

Un trend che, secondo alcune prime osservazioni, potrebbe riguardare altre zone della provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

