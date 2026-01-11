Durante la serata di sabato 10 gennaio al Luna Park invernale di Genova, è stata diffusa involontariamente la canzone fascista

Nella serata di sabato 10 gennaio, mentre centinaia di giovani affollavano le giostre del Luna Park invernale di Genova, dagli altoparlanti degli autoscontri è partita la canzonetta fascista Faccetta nera. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, dopo che a fine dicembre lo stesso copione si è ripetuto alla pista di pattinaggio di Campobasso. Questa volta, il brano del Ventennio fascista è sbarcato in una città medaglia d’oro per la Resistenza e ha provocato sùbito l’indignazione dei presenti. «Bravo, eh. Complimenti», dice un ragazzo. Il giostraio prova a giustificarsi («È solo una canzone»), ma lui lo ammonisce: «Guarda che questa è apologia del fascismo, è reato. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Al luna park di Genova suona Faccetta nera agli autoscontri. La sindaca Salis: “Grave, qui non c’è spazio per nostalgie fasciste”

Leggi anche: Faccetta nera come colonna sonora al luna park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. Salis: “Gesto di assoluta gravità”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Genova, parte “Faccetta nera” al Luna Park invernale. Gli organizzatori: «Errore di un singolo, ci saranno provvedimenti» - La sindaca Silvia Salis: «Episodio di una gravità assoluta. open.online