Genova parte Faccetta nera al Luna Park invernale Gli organizzatori | Errore di un singolo ci saranno provvedimenti

Da open.online 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la serata di sabato 10 gennaio al Luna Park invernale di Genova, è stata diffusa involontariamente la canzone fascista

Nella serata di sabato 10 gennaio, mentre centinaia di giovani affollavano le giostre del Luna Park invernale di Genova, dagli altoparlanti degli autoscontri è partita la canzonetta fascista Faccetta nera. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, dopo che a fine dicembre lo stesso copione si è ripetuto alla pista di pattinaggio di Campobasso. Questa volta, il brano del Ventennio fascista è sbarcato in una città medaglia d’oro per la Resistenza e ha provocato sùbito l’indignazione dei presenti. «Bravo, eh. Complimenti», dice un ragazzo. Il giostraio prova a giustificarsi («È solo una canzone»), ma lui lo ammonisce: «Guarda che questa è apologia del fascismo, è reato. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

