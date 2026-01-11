Gennaio al mare a Ostia tra cappotti e passeggiate sulla battigia spunta un uomo nudo

A gennaio, sul lungomare di Ostia, anche con temperature invernali, il sole ha attirato numerosi visitatori. Tra cappotti e passeggiate sulla battigia, si è verificato un episodio insolito: un uomo nudo è stato avvistato durante una delle consuete camminate sulla spiaggia. Un evento che ha attirato l’attenzione dei presenti, senza però causare particolari disagi o situazioni di emergenza.

Ostia, 11 gennaio 2026 – È bastato il sole, anche con temperature decisamente invernali, per riportare migliaia di persone sul lungomare di Ostia. Domenica 11 gennaio, cielo limpido, aria fredda e quella luce che solo l'inverno sa regalare: il mix perfetto per una passeggiata vista mare, rigorosamente con giubbotto, sciarpa e mani in tasca. La spiaggia si è riempita presto. Famiglie, coppie, gruppi di amici, ciclisti e runner hanno approfittato della giornata per respirare aria di mare, osservare le onde calme e concedersi qualche ora all'aperto. Qualcuno si è seduto sulla sabbia, altri hanno camminato lungo il bagnasciuga, ma sempre con l'abbigliamento adeguato alla stagione.

