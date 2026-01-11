Gelido celeste

Roca Vecchia, località della marina di Melendugno, è nota per i suoi paesaggi suggestivi e il mare cristallino. In questa immagine, inviata da Claudio De Marco, si cattura un momento di quiete e bellezza naturale, rappresentando un angolo di tranquillità della costa. Un esempio di come la natura e il mare si presentino in modo sobrio e autentico, rendendo questa zona una meta apprezzata per chi cerca relax e paesaggi autentici.

ROCA VECCHIA (Melendugno) - Lo scatto di un nostro lettore da Roca Vecchia, la marina di Melendugno. Ce lo invia Claudio De Marco.

