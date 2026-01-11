Dopo aver conquistato la Coppa Toscana, la Gea Grosseto si prepara a disputare l’ultima giornata del girone di andata nel campionato di Divisione regionale 1. Oggi, alle 18 al Palasport di via Austria, affronterà la Cestistica Audace Pescia, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e puntare al titolo di campione d’inverno. La squadra si concentra ora sulle sfide di campionato, mantenendo alta l’attenzione e la determinazione.

Vinta la Coppa Toscana la Gea punta al titolo di campione d’inverno. Archiviati i festeggiamenti per la strepitosa vittoria nella Coppa Toscana-Trofeo Bugliesi, la Gea Grosseto si rituffa oggi nel campionato di Divisione regionale 1 per affrontare, alle 18 al Palasport di via Austria, la Cestistica Audace Pescia nell’ultima giornata del girone di andata. Una gara delicata e importantissima per il quintetto di Silvio Andreozzi, che con una vittoria può chiudere il girone di andata con quattro punti, che ha messo insieme 12 vittorie su 14 incontri disputati; le quattro inseguitrici, Libertas Lucca, Lucca Sky Walkers, Valdicornia e Pescia, sono a quota venti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gea, Coppa archiviata torna il campionato

Leggi anche: Basket Coppa Toscana Final Four. Il Poggibonsi deve arrendersi. Alla finalissima approda la Gea

Leggi anche: Basket Coppa Toscana. Domani e martedì a Grosseto si assegna l’ambito trofeo. Monteroni-Valdelsa e Poggibonsi-Gea sono le semifinali

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gea, Coppa archiviata torna il campionato; Dopo la Coppa ancora campionato, la Gea contro l’insidioso Audace Pescia.

Gea, Coppa archiviata torna il campionato - Vinta la Coppa Toscana la Gea punta al titolo di campione d’inverno. lanazione.it