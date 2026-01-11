Gb tratta con Ue | soled evit Groenlandia

Londra sta negoziando con l’Unione Europea per l’invio di forze militari in Groenlandia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza nell’Artico. La questione nasce dalle preoccupazioni di Trump riguardo alla stabilità della regione, mentre la collaborazione europea mira a rafforzare la presenza e la tutela di questa area strategica. La trattativa si svolge nel rispetto delle normative internazionali e con attenzione alle implicazioni geopolitiche.

12.42 Londra è in trattativa con gli alleati europei per l'invio di forze militari in Groenlandia per proteggere l'Artico e alleviare i timori di Trump sulla sicurezza. Lo scrive il Telegraph. Nei giorni scorsi, funzionari britannici hanno incontrato omologhi di altri Paesi, tra cui Germania e Francia. I piani potrebbero prevedere l'impiego di soldati, navi da guerra e aerei britannici per proteggere la Groenlandia da Russia e Cina. Le nazioni europee "sperano di convincere Trump ad abbandonare l'idea di annettere l'isola" agli Usa.

