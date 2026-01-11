Gb tratta con Ue | soldati in Groenlandia

Il governo britannico sta dialogando con l'Unione Europea per valutare la possibilità di inviare forze militari in Groenlandia. L’obiettivo è rafforzare la presenza nella regione artica e rispondere alle preoccupazioni sulla sicurezza, anche in relazione alle dichiarazioni di Donald Trump. Questa iniziativa riflette l’interesse crescente delle nazioni europee per la stabilità e la tutela delle aree strategiche nell’Artico.

12.42 Londra è in trattativa con gli alleati europei per l'invio di forze militari in Groenlandia per proteggere l'Artico e alleviare i timori di Trump sulla sicurezza. Lo scrive il Telegraph. Nei giorni scorsi, funzionari britannici hanno incontrato omologhi di altri Paesi, tra cui Germania e Francia. I piani potrebbero prevedere l'impiego di soldati, navi da guerra e aerei britannici per proteggere la Groenlandia da Russia e Cina. Le nazioni europee "sperano di convincere Trump ad abbandonare l'idea di annettere l'isola" agli Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

