Gaza Israele pensa a nuova offensiva

Le forze israeliane hanno sviluppato piani per nuove operazioni militari a Gaza, prevedendo un’offensiva intensiva a marzo. L’obiettivo sarebbe quello di aumentare la presenza e il controllo nella Striscia di Gaza, in un contesto di tensione crescente nella regione. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni che coinvolgono sicurezza e stabilità.

9.15 L'esercito israeliano "ha elaborato piani per lanciare nuove massicce operazioni militari intensive a marzo", con un'offensiva mirata a Gaza City per espandere il controllo nella Striscia. Il Times of Israel cita un funzionario israeliano e un diplomatico arabo. Il piano sarebbe quello di spostare la linea gialla verso la costa, aumentando il territorio controllato dalle Idf. Secondo il diplomatico, l'operazione non potrà partire senza il via libera Usa: questi lavorano ancora alla fase 2 dell'accordo che disarmi Hamas. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Medio Oriente, il vicepresidente Vance arriva in Israele per evitare una nuova offensiva a Gaza. Nyt: «Preoccupati che Netanyahu rompa l’accordo» Leggi anche: Israele, Usa verso costruzione nuova nuova base militare da $500mln al confine con Gaza per ospitare "migliaia di soldati": continua militarizzazione Striscia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Israele, ministro della cultura: “Gaza è nostra, palestinesi sono ospiti”; Medici senza frontiere: negli ospedali di Gaza sempre più difficile operare; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla tregua tra Israele e Hamas a Gaza. Media, 'piani Israele per nuova offensiva a Gaza a marzo' - L'esercito israeliano "ha elaborato piani per lanciare nuove massicce operazioni militari intensive a Gaza a marzo", con un'offensiva mirata a Gaza City volta a spingere la linea gialla di demarcazion ... quotidiano.net

Il blocco di Israele su Gaza, un neonato muore congelato I palestinesi vivono in condizioni estreme, ma il mondo è in attesa del «Board of Peace» @Aeliana_Riva x.com

Israele sta sponsorizzando su Google Italia report contro Medici Senza Frontiere per orientare la narrazione sulla crisi umanitaria a Gaza, facendo comparire contenuti governativi come primi risultati di ricerca. Abbiamo analizzato la campagna su Google Ads - facebook.com facebook

