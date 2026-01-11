Gaza Israele pensa a nuova offensiva

Da servizitelevideo.rai.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze israeliane hanno sviluppato piani per nuove operazioni militari a Gaza, prevedendo un’offensiva intensiva a marzo. L’obiettivo sarebbe quello di aumentare la presenza e il controllo nella Striscia di Gaza, in un contesto di tensione crescente nella regione. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni che coinvolgono sicurezza e stabilità.

9.15 L'esercito israeliano "ha elaborato piani per lanciare nuove massicce operazioni militari intensive a marzo", con un'offensiva mirata a Gaza City per espandere il controllo nella Striscia. Il Times of Israel cita un funzionario israeliano e un diplomatico arabo. Il piano sarebbe quello di spostare la linea gialla verso la costa, aumentando il territorio controllato dalle Idf. Secondo il diplomatico, l'operazione non potrà partire senza il via libera Usa: questi lavorano ancora alla fase 2 dell'accordo che disarmi Hamas. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Medio Oriente, il vicepresidente Vance arriva in Israele per evitare una nuova offensiva a Gaza. Nyt: «Preoccupati che Netanyahu rompa l’accordo»

Leggi anche: Israele, Usa verso costruzione nuova nuova base militare da $500mln al confine con Gaza per ospitare "migliaia di soldati": continua militarizzazione Striscia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Israele, ministro della cultura: “Gaza è nostra, palestinesi sono ospiti”; Medici senza frontiere: negli ospedali di Gaza sempre più difficile operare; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla tregua tra Israele e Hamas a Gaza.

gaza israele pensa nuovaMedia, 'piani Israele per nuova offensiva a Gaza a marzo' - L'esercito israeliano "ha elaborato piani per lanciare nuove massicce operazioni militari intensive a Gaza a marzo", con un'offensiva mirata a Gaza City volta a spingere la linea gialla di demarcazion ... quotidiano.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.