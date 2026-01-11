Gatta sbranata il sindaco | Situazione nota proprietari già sanzionati più volte
Il sindaco di San Giorgio in Bosco ha confermato che la situazione riguardante i cani senza guinzaglio, già sanzionati più volte, è nota alle autorità. Recenti episodi, tra cui quello di una gatta sbranata, hanno riacceso le discussioni sulla gestione degli animali domestici nel territorio. La questione riguarda circa sei cani lasciati liberi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e il rispetto delle norme vigenti.
A San Giorgio in Bosco monta la polemica legata ad alcuni cani, sarebbero sei per la precisione, che vengono lasciati liberi di scorrazzare senza guinzaglio da parte dei padroni. Sabato 10 gennaio a farne le spese è stato un micio che è stato sbranato e lasciato sull'asfalto morente. Si tratta di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
