GarlascoSempio | atteso rinvio giudizio

A Garlasco, nel caso Sempio, si attende la decisione sul rinvio a giudizio. La richiesta mira a fissare un’udienza preliminare, un passaggio fondamentale nel procedimento giudiziario. L’esito influenzerà gli sviluppi successivi del procedimento, segnando un momento importante per tutte le parti coinvolte. La vicenda rimane sotto attenzione, con l’obiettivo di arrivare a una definizione definitiva della posizione dell’imputato.

18.42 "Sono un colpevole desiderato.Ci aspettiamo il rinvio a giudizio nel senso di arrivare ad un'udienza preliminare".Così Andrea Sempio,indagato per omicidio in concorso nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, in una intervista a Verissimo su Canale 5. Ma "puntiamo al proscioglimento" precisa. "Il 2025 è stato l'anno più difficile. Questa storia è diventata una serie tv. Una parte del pubblico ce l'ha con me. Nella vita di tutti i giorni non avverto odio.Sui social tantissimo.C'è gente che vuole festeggiare la mia condanna". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Garlasco, Massimo Lovati è sicuro che Andrea Sempio sarà prosciolto dopo la richiesta di rinvio a giudizio

Leggi anche: Garlasco, “Sempio aveva un movente per uccidere Chiara Poggi”, pm verso chiusura indagini ad inizio 2026 e richiesta di rinvio a giudizio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Aggressione al liceo Michelangelo, attesa la decisione sul rinvio a giudizio - Il giudice deciderà sul rinvio a giudizio dei tre militanti della formazione di destra che sono accusati della brutale aggressione degli studenti del collettivo di sinistra Sum davanti al liceo ... rainews.it

Garlasco, Sempio a cena con la sua squadra di difesa

Tg3. . Il delitto di Garlasco. Tribunale di Pavia “assediato” come sempre da troupe televisive e giornalisti per l’atteso incidente probatorio sul delitto di Chiara Poggi. Presente a sorpresa Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come il sol - facebook.com facebook