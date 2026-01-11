garlasco nuove analisi sui gioielli indossati da chiara quando venne uccisa

Nuove analisi sui gioielli indossati da Chiara quando fu uccisa a Garlasco potrebbero offrire elementi utili alla famiglia Poggi in una possibile revisione del processo contro Alberto Stasi. I risultati delle analisi potrebbero contribuire a chiarire aspetti ancora dibattuti nel caso, offrendo nuovi spunti di indagine e approfondimenti.

Dalle nuove analisi sui gioielli che Chiara indossava quando venne uccisa, emergerebbero risultati che potrebbero servire alla famiglia Poggi in una eventuale revisione del processo ad Alberto Stasi. Il consulente dei familiari della vittima, Dario Readelli, non ha reso noti i risultati, ma ha fatto sapere che sono stati trovati i riscontri che cercavano e che verranno presentati in una eventuale istanza di revisione del processo Stasi, in modo tale che i giudici potranno verificare anche questi ultimi dati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

