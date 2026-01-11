Garlasco nella chat spunta la ragazza portoghese | chi è davvero E Chiara Poggi…

Da caffeinamagazine.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, la presenza di una ragazza portoghese su una chat ha riacceso l’attenzione sul caso Chiara Poggi. Il delitto della giovane di Pavia continua a suscitare interesse, con nuovi dettagli che alimentano il dibattito pubblico e le indagini in corso.

Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica, con nuovi elementi che alimentano il dibattito pubblico. A riportare sotto i riflettori la vicenda sono le chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, analizzate nel corso di una recente puntata di Quarto Grado, che offrono uno spaccato intimo del loro rapporto nei mesi precedenti all’omicidio. Le conversazioni mostrano una relazione affettuosa ma attraversata da insicurezze e gelosie, soprattutto da parte di Chiara, mentre Alberto si trovava a Londra. Dai messaggi emerge anche l’ombra di una “misteriosa donna”. Secondo il servizio trasmesso da Quarto Grado questa presenza avrebbe contribuito a rendere più fragile un equilibrio già messo alla prova dalla distanza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Leggi anche: “Faccio la stessa fine di Chiara Poggi”. Garlasco, spunta una lettera: chi l’ha scritta

Leggi anche: “Idiota”. Garlasco, spunta la frase di Chiara Poggi prima dell’omicidio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Garlasco in Tv, le chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi: la gelosia e il giallo della donna di Londra.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.