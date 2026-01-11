Garlasco i due nuovi testimoni che possono cambiare tutto | Versioni coincidenti

A Garlasco, due nuovi testimoni potrebbero rivoluzionare il caso ancora aperto. Nella puntata di questa sera de Le Iene, Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese presenteranno le loro testimonianze, che sembrano confermare versioni precedenti e potrebbero cambiare il corso delle indagini. La vicenda rimane tra le più complesse e discusse della cronaca italiana, e le nuove testimonianze potrebbero rappresentare un punto di svolta.

C'è grande attesa per la puntata de Le Iene che andrà in onda nella serata di oggi, domenica 11 gennaio, per via delle novità inerenti il caso di Garlasco: al centro del servizio firmato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese due nuovi testimoni, i cui racconti possono riscrivere la storia di uno dei delitti più oscuri e controversi della cronaca nera italiana. Come raccontato da De Giuseppe nel corso di alcune interviste rilasciate di recente, la pubblicazione delle rivelazioni acquisite è stata posticipata con l'obiettivo di non intralciare in alcun modo il lavoro della procura di Pavia.

