Garlasco Fabrizio Corona attacca Mediaset e Verissimo | Informazione calpestata è solo spettacolo

Fabrizio Corona torna a commentare il caso Garlasco, criticando duramente Mediaset e il trasmissione Verissimo, in seguito all’intervista ad Andrea Sempio. Le sue parole evidenziano una percezione di superficialità e spettacolarizzazione nell’informazione, sollevando questioni sulla qualità e la responsabilità dei mezzi di comunicazione nel trattare temi delicati.

Fabrizio Corona torna a intervenire sul caso Garlasco e lo fa con toni durissimi, prendendo di mira Mediaset e il programma Verissimo dopo l’intervista ad Andrea Sempio. In una storia pubblicata su Instagram, l’ex paparazzo accusa apertamente il gruppo televisivo di aver trasformato una vicenda giudiziaria ancora delicatissima in puro spettacolo. Nel mirino di Corona non c’è solo il contenuto dell’intervista, ma il principio stesso di responsabilità giornalistica che, a suo dire, sarebbe stato completamente ignorato. Le parole di Fabrizio Corona: “Informare è un dovere”. Corona definisce Verissimo un programma che, pur essendo formalmente sotto testata giornalistica, avrebbe rinunciato al suo ruolo informativo. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

