Garlasco da Massimo Giletti il giallo del pc di Chiara | Cosa nasconde

A Garlasco, il caso del computer di Chiara torna sotto i riflettori con l’intervento di Massimo Giletti. Nella puntata di “Lo Stato delle Cose” di lunedì 12 gennaio, il conduttore approfondirà i dettagli e i misteri ancora irrisolti legati a questa vicenda. Un’occasione per fare luce su quanto emerso e comprendere meglio le implicazioni di un caso che ha suscitato grande interesse.

Massimo Giletti torna con l'attualità. Lunedì 12 gennaio il conduttore di Rai 3 torna dopo la pausa festiva con Lo Stato delle Cose. Tra gli ospiti Michele Santoro che si interroga sul mondo e sulla politica di oggi.. Nella puntata anche il caso David Rossi, il responsabile della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013, porta, dopo che il Ris ha stabilito che non si trattò di suicidio ma di omicidio, nel Nord Italia dove si allunga l'ombra della ' Ndrangheta. In studio Gianluca Vinci, presidente Commissione parlamentare Rossi, Carolina Orlandi, figlia di Rossi, Robbi Manghi medico legale e Maurizio Montigiani, dipendente di MPS.

