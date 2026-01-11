Garlasco bomba delle Iene | 2 nuovi testimoni stessa versione La svolta definitiva?

A Garlasco, nuove testimonianze emergono nel caso ancora irrisolto. Due persone finora mai ascoltate si presenteranno questa sera nello speciale de Le Iene, confermando la stessa versione dei testimoni precedenti. Queste dichiarazioni potrebbero rappresentare un punto di svolta nel giallo, offrendo ulteriori elementi per comprendere meglio la vicenda. Restiamo in attesa di approfondimenti e sviluppi su questa intricata vicenda.

Sul giallo di Garlasco piomba una ulteriore, clamorosa, novità: due super-testimoni mai ascoltati prima, che questa sera - domenica 11 gennaio - verranno mostrato in uno speciale de Le Iene. Le loro dichiarazioni, raccolte da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, saranno al centro della puntata intitolata Delitto di Garlasco: la lista dei nuovi testimoni si allunga ”. L'appuntamento è in prima serata su Italia 1. Si tratta di un uomo e di una donna che non si conoscono tra loro e che, in momenti diversi, hanno raccontato episodi sorprendentemente simili. Le loro versioni arrivano mentre la condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara Poggi, continua a far discutere e mentre da tempo è tornato sotto i riflettori anche Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Marco Poggi, e attualmente unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

