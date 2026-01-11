GaE come si compila sezione C3 per il sostegno RISPOSTE AI QUESITI

Selezionare correttamente la sezione C3 per il sostegno nelle Graduatorie ad Esaurimento è fondamentale. In questa guida, troverete le istruzioni chiare e precise per compilare questa parte del modulo, rispettando le scadenze e le modalità richieste. Ricordiamo che il termine per l’aggiornamento delle GaE è fissato al 22 gennaio. Continuate a seguire le nostre risposte ai quesiti più frequenti per approfondire ogni dettaglio.

Aggiornamento GaE, chi è già inserito in queste graduatorie e nelle GPS, cosa deve fare? Risponde l'esperta - Ha preso il via l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, le GaE: la compilazione della domanda si fa per via telematica dall'8 al 22 gennaio 2026.

GaE, domande fino al 22 gennaio: sezione C e non solo. Le risposte ai vostri quesiti

Nella sezione " Altre esperienze lavorative" , nella compilazione della domanda, poss inserire esperienze lavorative svolte senza partita IVA - facebook.com facebook

