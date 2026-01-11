GaE come si compila sezione C3 per il sostegno RISPOSTE AI QUESITI
Selezionare correttamente la sezione C3 per il sostegno nelle Graduatorie ad Esaurimento è fondamentale. In questa guida, troverete le istruzioni chiare e precise per compilare questa parte del modulo, rispettando le scadenze e le modalità richieste. Ricordiamo che il termine per l’aggiornamento delle GaE è fissato al 22 gennaio. Continuate a seguire le nostre risposte ai quesiti più frequenti per approfondire ogni dettaglio.
C'è tempo fino al 22 gennaio per l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento. Nuova puntata di Question Time dedicata all'argomento con le risposte alle vostre domande. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Sono iscritto in GPS, posso presentare domanda per le GAE? Si può essere in GaE in una provincia e GPS in un’altra? RISPOSTE AI QUESITI
Leggi anche: GaE, domande fino al 22 gennaio: sezione C e non solo. Le risposte ai vostri quesiti. QUESTION TIME con Craparo (Gilda) LIVE Venerdì 9 gennaio alle 14:30
GaE 2026, come compilare la domanda – VIDEO TUTORIAL; Graduatorie ad esaurimento 2026-2028, ecco come si compila la domanda passo dopo passo. Inoltro dall'8 al 22 gennaio [Video Tutorial].
Aggiornamento GaE, si va dall’8 al 22 gennaio per la compilazione dell’istanza. Ecco le sezioni da compilare - Fra qualche giorno prenderà il via l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, la compilazione della domanda si fa per via telematica dall’8 al 22 gennaio 2026. tecnicadellascuola.it
Aggiornamento GaE, chi è già inserito in queste graduatorie e nelle GPS, cosa deve fare? Risponde l’esperta - Ha preso il via l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, le GaE: la compilazione della domanda si fa per via telematica dall’8 al 22 gennaio 2026. tecnicadellascuola.it
GaE, domande fino al 22 gennaio: sezione C e non solo. Le risposte ai vostri quesiti
Nella sezione " Altre esperienze lavorative" , nella compilazione della domanda, poss inserire esperienze lavorative svolte senza partita IVA - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.