Furto nell’albergo fingono di voler prenotare una camera e rubano i soldi

Due giovani di 27 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Latina per aver compiuto un furto all’interno di un albergo. Hanno finto di voler prenotare una camera, ma in realtà hanno sottratto denaro dalla struttura ricettiva. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di identificare i responsabili e di chiarire l’accaduto.

