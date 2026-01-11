Furto nell’albergo fingono di voler prenotare una camera e rubano i soldi
Due giovani di 27 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Latina per aver compiuto un furto all’interno di un albergo. Hanno finto di voler prenotare una camera, ma in realtà hanno sottratto denaro dalla struttura ricettiva. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di identificare i responsabili e di chiarire l’accaduto.
Due giovani di 27 anni sono stati denunciati a Latina dai carabinieri per furto con destrezza, in concorso; reato commesso in una struttura ricettiva. Il provvedimento arrivato nella giornata di ieri, sabato 10 gennaio, al termine di mirate indagini che sono state condotte in queste settimane dai. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
