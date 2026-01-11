Furto con scasso al Molo Sant' Erasmo rubati soldi e un cellulare | Cadono le braccia a terra ma continuiamo a lavorare

Nella notte, il ristorante Molo Sant’Erasmo è stato vittima di un furto con scasso. Un uomo si è introdotto nel locale calandosi da una palma e ha forzato le porte d’ingresso, rubando circa cento euro in cassa e un cellulare. Nonostante l’episodio, il team del ristorante ha confermato la volontà di proseguire con professionalità le proprie attività, dimostrando resilienza di fronte a situazioni impreviste.

Furto con scasso nella notte ai danni del ristorante Molo Sant'Erasmo. Un uomo si è introdotto nel locale calandosi da una palma e poi forzando le porte d'ingresso: rubato il denaro presente in cassa (un centinaio di euro) e il telefono cellulare in uso al ristorante.

