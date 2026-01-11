Furgoncino con bombole di Gpl finisce in un canale | i soccorsi all’autista

A Viareggio, nel primo pomeriggio di domenica, un furgoncino che trasportava bombole di GPL è finito in un canale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere l’autista e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre le operazioni di recupero sono ancora in corso. Nessuna informazione immediata sulle cause dell’incidente o eventuali feriti.

Viareggio, 11 gennaio 2026 – Paura a Viareggio per l'incidente che ha coinvolto un furgoncino adibito al trasporto di bombole di gpl nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 14. Il mezzo impazzito è finito infatti su un fianco in un canale. L'autista avrebbe perso il controllo sbandando e poi andando nel corso d'acqua. Il furgoncino si è ribaltato su un fianco. Sono stati altri automobilisti a dare l'allarme. Immediato l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco di Viareggio. Questi ultimi hanno aiutato il conducente a uscire dal mezzo. Fortunatamente quest'ultimo non ha riportato gravi ferite.

