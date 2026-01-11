Fullkrug racconta | Il Milan è sempre stato nella mia testa come un club per cui avrei voluto giocare Sono orgoglioso

Nell'intervista, Fullkrug condivide il suo sogno di sempre di vestire la maglia del Milan, un club che ha rappresentato un obiettivo importante nella sua carriera. La sua dichiarazione evidenzia il rispetto e l'ammirazione verso il club, sottolineando quanto questa possibilità sia significativa per lui. Un sentimento di orgoglio che riflette il valore simbolico di questa squadra nel percorso del calciatore.

