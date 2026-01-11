Fullkrug | Allegri è diretto Ecco il suo punto di forza Milan sempre stato nella mia testa

Il nuovo attaccante del Milan, Nicklas Fullkrug, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN', evidenziando il suo approccio diretto e il suo punto di forza. Ha anche condiviso come il club rossonero sia sempre stato presente nei suoi pensieri. Le sue parole offrono uno sguardo sulla sua mentalità e sulle aspettative legate alla nuova avventura in Italia.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.