Fuga di gas in Viale Italia a Pontedera

Da pisatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, 10 gennaio, si è verificata una fuga di gas in Viale Italia a Pontedera, nelle vicinanze del centro città. L’intervento tempestivo delle autorità ha garantito la sicurezza dell’area e la gestione della situazione. Sono in corso le verifiche necessarie per assicurare la normalità e prevenire eventuali rischi futuri.

Una fuga di gas si è verificata nei pressi del centro di Pontedera nel pomeriggio di ieri, 10 gennaio. Intorno alle ore 18.40 due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute in Viale Italia a seguito della richiesta della società che gestisce la rete. Sul posto per gli accertamenti, i. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fuga di gas in viale Europa, traffico in tilt

Leggi anche: Fuga di gas in viale XXI Aprile: evacuata una palazzina

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fuga di gas in Viale Italia a Pontedera; Fuga di gas in viale Italia; Fuga di gas in viale XXI Aprile: evacuata una palazzina; Bari, fuga di gas in via Quarto: residenti senza luce e metano.

fuga gas viale italiaFuga di gas in Viale Italia a Pontedera - Una fuga di gas si è verificata nei pressi del centro di Pontedera nel pomeriggio di ieri, 10 gennaio. pisatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.