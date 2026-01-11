Fuga di gas in Viale Italia a Pontedera

Nel pomeriggio di ieri, 10 gennaio, si è verificata una fuga di gas in Viale Italia a Pontedera, nelle vicinanze del centro città. L’intervento tempestivo delle autorità ha garantito la sicurezza dell’area e la gestione della situazione. Sono in corso le verifiche necessarie per assicurare la normalità e prevenire eventuali rischi futuri.

Una fuga di gas si è verificata nei pressi del centro di Pontedera nel pomeriggio di ieri, 10 gennaio. Intorno alle ore 18.40 due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute in Viale Italia a seguito della richiesta della società che gestisce la rete. Sul posto per gli accertamenti, i.

