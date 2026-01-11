Fucecchio | cisterna di GPL si ribalta Vigili del fuoco a lavoro tutta la notte contro lo sversamento

A Fucecchio, una cisterna di GPL si è ribaltata, causando uno sversamento e rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, ancora in atto. La strada rimane chiusa al traffico, con un intervento di recupero programmato per domani da parte di una ditta privata. La situazione è sotto controllo, e si stanno adottando tutte le misure di sicurezza necessarie per limitare i rischi.

Camion di GPL esce di strada a Massarella: tratto di Strada Provinciale chiuso al traffico - Questo pomeriggio a Massarella, frazione di Fucecchio, un camion che trasportava GPL è uscito di strada lungo la Strada Provinciale 111. gonews.it

