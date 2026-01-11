Fucecchio ospita la Massese, mentre Montespertoli affronta Perignano. Il girone A di Eccellenza si appresta a tornare in campo oggi alle 14, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Un momento di confronto importante per le squadre coinvolte, con l’obiettivo di mantenere o migliorare le rispettive posizioni in classifica.

Periodo intenso per il girone A di Eccellenza, che dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso è pronto a tornare in campo oggi alle 14.30. Il Fucecchio lo farà ospitando al Corsini la Massese, una sfida delicata visto che i bianconeri ospiti sono invischiati nella zona play-out ed hanno solo 5 punti di ritardo dagli uomini di mister Menichetti, che hanno comunque cominciato positivamente il 2026: 4 punti in 2 gare. Il Fucecchio ha quindi l’opportunità di allungare ulteriormente la propria striscia positiva, oltre che di tirarsi ancor più fuori dalle zone pericolose di classifica. Stesso discorso per la Real Cerretese, che dopo gli ultimi due pareggi consecutivi contro la capolista Lucchese e la Sestese, oggi torna al Palatresi per ospitare il San Giuliano in una sorta di ’derby’ tra neopromosse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fucecchio, c’è la Massese. Montespertoli a Perignano

Leggi anche: Una vittoria di carattere per la Massese. Lucchesi e Zavatto affondano il Perignano

Leggi anche: Massese Test in famiglia. Nel mirino il Montespertoli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fucecchio, c’è la Massese. Montespertoli a Perignano - Nel B invece al Comunale di Certaldo i viola valdelsani sfidano la Lastrigiana. sport.quotidiano.net