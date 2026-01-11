French Socialists won’t vote with Mercosur no-confidence motions

Il Partito Socialista francese ha annunciato che non supporterà le mozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni di estrema destra e sinistra, relative alla posizione di Francia in relazione a Mercosur. Questa decisione riflette una posizione di neutralità e rispetto delle procedure parlamentari, senza influire direttamente sulle dinamiche politiche attuali. La questione rimane sotto osservazione, con un’attenzione particolare alle implicazioni per la politica estera e interna francese.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.