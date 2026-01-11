Domenica si avvicina e il futuro di Frattesi resta incerto. Chivu valuterà all’ultimo momento se inserirlo nella formazione in vista della sfida contro il Napoli. La decisione dipenderà dalle valutazioni tecniche e dalle eventuali offerte di mercato, mantenendo un certo riserbo fino all’ultimo. Restano dunque in sospeso le possibilità di vedere il centrocampista italiano in campo o in distinta, in un contesto di attenzione e preparazione.

Il caso Davide Frattesi continua a tenere banco in casa Inter, oscillando pericolosamente tra le necessità del campo e le sirene del calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista azzurro ha superato il problema fisico che lo aveva tenuto fuori a Parma ed è ufficialmente recuperato. Tuttavia, la sua presenza nella distinta per il big match di stasera contro il Napoli resta legata all'ultima parola di Cristian Chivu, che scioglierà le riserve solo nelle prossime ore.

© Internews24.com - Frattesi tra campo e mercato: Chivu deciderà sul gong in vista del Napoli. Ecco cosa filtra sul centrocampista italiano

