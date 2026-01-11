Francesconi regala il gol Berti non è in serata

Nel match, Francesconi commette un autogol, mentre Berti non brilla in serata. Klinsmann si distingue con due interventi decisivi su Stiven Shpendi nel primo tempo, restando comunque coinvolto nel gol subito, senza sue responsabilità dirette. La partita si mantiene equilibrata, evidenziando le dinamiche e le difficoltà di entrambe le squadre in un contesto di gioco intenso e combattuto.

Klinsmann 6. Salva due volte su Stiven Shpendi nel primo tempo. Prende gol ma come spesso accade non ha colpe. Per il resto ordinaria amministrazione. Ciofi 6. Nel primo tempo sfoggia tutto il repertorio di recuperi e salvataggi in extremis. Reattivo su Nasti lanciato verso la porta (dal 34’ st Magni 5. Acerbo). Zaro 6. Nasti lo mette a dura prova nel corpo a corpo, a volte soffre e ci aggiunge qualche sbavatura in appoggio. Meglio nella ripresa quando l’Empoli arretra. Sfiora la rete ma Nasti, sempre lui, sulla linea gli strozza l’urlo in gola. Finisce la gara da attaccante aggiunto. Mangraviti 5,5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

