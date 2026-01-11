Francesca Chillemi conferma la nascita della figlia la dolcissima foto dopo il parto prematuro

Francesca Chillemi ha ufficialmente annunciato la nascita della sua figlia, condividendo una tenera foto dopo il parto prematuro. Dopo settimane di indiscrezioni e voci non confermate, l’attrice ha scelto di comunicare personalmente questa importante novità, offrendo un momento di intimità e gioia ai suoi fan. La notizia rappresenta un passo importante nella sua vita, confermando la felicità e la serenità della neo-mamma.

Per mesi ha lasciato che le voci corressero, che le indiscrezioni si rincorressero senza mai trovare una conferma ufficiale. Poi, con la discrezione che ormai è diventata la sua cifra stilistica, Francesca Chillemi ha deciso di raccontare tutto con un gesto semplice: una fotografia. O meglio, una manina che stringe la sua. È così che l’attrice ha annunciato la nascita della sua seconda figlia, Amelia Smeralda, avuta dal compagno Eugenio Grimaldi. Francesca Chillemi conferma la nascita della seconda figlia. “Ai giorni nuovi”, ha scritto Francesca Chillemi a corredo di una serie di immagini condivise su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Chillemi conferma la nascita della figlia, la dolcissima foto dopo il parto prematuro Leggi anche: Francesca Chillemi pubblica la prima foto della figlia, la conferma della nascita dopo i gossip: “Ai nuovi giorni” Leggi anche: Francesca Chillemi festeggia il fidanzato: la foto di coppia (e il silenzio sulla nascita della figlia) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi più vicini che mai: le rare foto insieme belli e felici dopo mesi difficili; Francesca Chillemi, cresce la paura: ancora nessuna notizia della figlia | Che fine ha fatto; Francesca Chillemi torna in tv mesi dopo la notizia del parto: ancora mistero sulla figlia; Ma allora la figlia.... Francesca Chillemi torna in tv mesi dopo la notizia del parto ed è choc (FOTO). Francesca Chillemi pubblica la prima foto della figlia, la conferma della nascita dopo i gossip: “Ai nuovi giorni” - Francesca Chillemi ha pubblicato sui social la prima foto della seconda figlia Amelia Smeralda, confermando la sua nascita ... fanpage.it

