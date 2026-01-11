Frana apre voragine sulla Provinciale | Comitato urgente in Prefettura

Una frana ha aperto una voragine sulla Strada Provinciale 88 nel comune di Contrada. In risposta, la Prefettura di Avellino ha convocato un Comitato Operativo Viabilità per valutare le misure necessarie. L’intervento mira a garantire la sicurezza e la ripresa della circolazione nel tratto interessato. La situazione sarà monitorata attentamente fino a quando non saranno adottate le soluzioni più adeguate.

A seguito della frana che ha interessato la Strada Provinciale 88 nel territorio del Comune di Contrada, la Prefettura di Avellino ha convocato una riunione del Comitato Operativo Viabilità. L'incontro è in programma per lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 12:30. Alla riunione parteciperanno anche i rappresentanti dei Comuni di Avellino, Contrada, Forino e Montoro, con l'obiettivo di valutare l'evoluzione della situazione e definire le misure più idonee per garantire la sicurezza e la gestione della viabilità nell'area interessata. La voragine si è aperta ieri sera sulla strada che collega Contrada al capoluogo Avellino, in seguito alle piogge torrenziali che hanno colpito il territorio.

Frana in località Capitino – Aggiornamento Si comunica che, a partire dalla mattinata odierna, il Comune ha incaricato una ditta specializzata per l’esecuzione degli interventi di regimentazione delle acque meteoriche, al fine di evitare il convogliamento - facebook.com facebook

