Foulard dedicato a Giovanni Spadolini conquista Ferragamo e Mattarella

Un nuovo foulard dedicato a Giovanni Spadolini, realizzato dagli studenti del liceo Mengaroni, ha attirato l’attenzione di Ferragamo e Mattarella. Giovanna Ferragamo ha lodato la creatività e la competenza tecnica degli studenti, sottolineando l’importanza di valorizzare il patrimonio artistico e culturale attraverso progetti di giovani talenti. Questa iniziativa rappresenta un esempio di come l’arte e la tradizione possano incontrarsi in modo originale e rispettoso.

Quando Giovanna Ferragamo ha visto il foulard dedicato a Giovanni Spadolini, realizzato dagli studenti del liceo Mengaroni, ha encomiato gli artisti in erba per "l'originalità e la padronanza della tecnica tradizionale". Tanto che la giuria del concorso nazionale – bandito dall'associazione "Amici del foulard" di Firenze in sinergia con la Fondazione Spadolini per il centenario dalla nascita del politico, dello storico, già ministro della Repubblica e già direttore de il Resto del Carlino, dal 1955 al 1968 – ha dato all'opera un premio speciale. Foto e descrizione del foulard, premio speciale, del "Mengaroni" sono arrivate al Quirinale, per mano di Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini, in udienza dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

