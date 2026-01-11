Fosso la sfida a Pomezia Laziali con fame di punti

Oggi allo stadio comunale di Pomezia si disputa la partita tra UniPomezia e Fossombrone, un incontro importante per la classifica. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali in questa fase del campionato, offrendo ai tifosi una sfida equilibrata e di buon livello. Un appuntamento da seguire con attenzione per capire le dinamiche del torneo e l’andamento delle squadre.

Oggi allo stadio comunale di Pomezia, va in scena la sfida tra UniPomezia e Fossombrone, dal sapore delicato e ricca di significati per la classifica. Una gara che riporta alla memoria il match d'andata disputato al "Bonci" di Fossombrone, chiuso sull'1-1 con il pareggio in extremis dei laziali, capaci di strappare un punto quando i metaurensi già assaporavano la vittoria. Le due squadre arrivano all'appuntamento con stati d'animo differenti. L'UniPomezia è alla ricerca disperata di un risultato positivo: i rossoblù non vincono da diverse settimane e hanno bisogno di invertire la rotta per allontanarsi dalle zone più calde della classifica.

