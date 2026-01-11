Formigine il Consiglio | Attività intensa 109 delibere votate

Il Consiglio comunale di Formigine ha approvato 109 delibere nel secondo anno di mandato del sindaco Elisa Parenti. Un’attività istituzionale significativa che riflette l’impegno dell’amministrazione nel portare avanti progetti e decisioni per la comunità. Questa fase testimonia l’attenzione alle esigenze locali e la volontà di proseguire con un lavoro continuo e concreto.

Il secondo anno del mandato del sindaco di Formigine Elisa Parenti è stato caratterizzato da un'intensa attività istituzionale. Se la Giunta comunale, riunitasi in 51 occasioni, ha approvato 216 delibere (791, invece, le determinazioni dirigenziali) il consiglio comunale, presieduto da Antonietta Vastola, si è riunito 11 volte, portando a votazione 109 delibere (10 in più rispetto all'anno precedente) anche grazie all'assidua presenza dei singoli consiglieri, che sono stati impegnati anche in 23 commissioni su temi specifici e 12 conferenze dei capigruppo. "I lavori del consiglio comunale – spiega la presidente Antonietta Vastola - sono stati caratterizzati da una sana dialettica democratica tra maggioranza e opposizione.

