Formazioni ufficiali Verona Lazio Sarri punta sul tridente | Cancellieri Noslin Isaksen Zanetti con Giovane e Orban

Le formazioni ufficiali di Verona Lazio, in programma alle 18:00 per la ventesima giornata di Serie A 2025/2026, sono state annunciate. Sarri schiera un tridente con Cancellieri, Noslin e Isaksen, mentre Zanetti opta per Giovane e Orban. Ecco le scelte ufficiali delle due squadre prima del calcio d'inizio.

Formazioni ufficiali Verona Lazio, Sarri si affida al tridente: Cancellieri, Noslin, Isaksen. Scaligeri con davanti Giovane e Orban Le formazioni ufficiali di Verona Lazio, match delle 18:00 e valido per la ventesima giornata di Serie A 20252026. Ecco le scelte di Zanetti e Sarri: FORMAZIONI UFFICIALI VERONA LAZIO VERONA (3-5-2): Montipoò; nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

